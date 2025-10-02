Трамп заявил о хаосе в Портленде и обещает восстановить закон и порядок

Федеральные правоохранители не смогли обеспечить соблюдение законов в Орегоне, поэтому ситуация в городе превращается в беззаконный хаос.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Truth Social.
Президент отметил, что сторонники леворадикального общественного движения Antifa и радикальные левые анархисты, жестоко атакуют федеральных правоохранителей, которые "защищают федеральную собственность и обеспечивают выполнение федеральных иммиграционных законов и верховенство права".
По словам Трампа, "мы никогда не позволим толпам захватить наши улицы, поджечь наши города либо уничтожить Америку".
"Национальная гвардия уже на месте и призвана восстановить закон и порядок, и положить конец хаосу, смертям и разрушению! Мы - нация закона, и мы победим. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - отметил президент.
Трамп назвал ситуацию в городе Портленд "бесконечной катастрофой" и добавил, что многие люди получили серьезные ранения и даже погибли.
"Там все управляется, как в стране третьего мира. Мы вмешиваемся только потому, что, как американские патриоты, у нас нет выбора. Закон и порядок должен преобладать в наших городах и везде!", - добавил президент.
В городе Портленд, штат Орегон, происходят массовые протесты из-за чрезмерного применения силы службой Иммиграционной и таможенной полицией (ICE).
Акции возникли из-за чрезмерно жесткой позиции администрации Трампа в отношении иммигрантов.
27 сентября президент США Дональд Трамп распорядился ввести в Портленд ввойска для борьбы с "внутренними террористами". Он также разрешил использовать все силы в случае необходимости там, где это нужно.
Трамп обвиняет радикальные левые движения, в частности "Антифа" (Antifa), в политическом насилии в стране.
Ранее президент обратился в Верховный суд с просьбой отменить автоматическое предоставление гражданства США для рожденных в стране детей иммигрантов.
Кроме того, глава государства намекнул, что планирует ужесточить антииммигрантскую политику в Чикаго.