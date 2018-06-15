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Трамп заявив, що може зустрітися з Путіним влітку

НовиниПолітика    15.06.2018 - 17:22
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Раніше повідомлялося, що Білий дім планує можливу зустріч Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним цього літа. Про це повідомляє Reuters.

"Трамп розповів журналістам, що він може зустрітися з російським президентом Путіним цього літа", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що Білий дім планує можливу зустріч Трампа з Путіним. Так, один із співрозмовників видання повідомив, що посол США в Росії Джон Хантсман прибув до Вашингтона, щоб допомогти організувати зустріч між Трампом і Путіним. Як повідомляли джерела, Трамп і Путін обговорять Сирію, Україну і контроль над ядерними озброєннями.

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Теги публікації: Володимир Путін, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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