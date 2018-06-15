Трамп заявив, що може зустрітися з Путіним влітку

Раніше повідомлялося, що Білий дім планує можливу зустріч Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним цього літа. Про це повідомляє Reuters.

"Трамп розповів журналістам, що він може зустрітися з російським президентом Путіним цього літа", - повідомляє видання.

JUST IN: Trump tells reporters he may meet with Russia's Putin this summer. pic.twitter.com/m3n8oH0H6F — Reuters Top News (@Reuters) June 15, 2018

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що Білий дім планує можливу зустріч Трампа з Путіним. Так, один із співрозмовників видання повідомив, що посол США в Росії Джон Хантсман прибув до Вашингтона, щоб допомогти організувати зустріч між Трампом і Путіним. Як повідомляли джерела, Трамп і Путін обговорять Сирію, Україну і контроль над ядерними озброєннями.