Трамп заявив, що незабаром Халіфат буде зруйнований

Глава США також повідомив про величезний прогрес у боротьбі з ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре Халифат будет разрушен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Глава США подчеркнул огромный прогресс в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ) за последние пять недель.

"Когда я стал президентом, ИГИЛ вышло из-под контроля в Сирии и стало безудержным. С тех пор был достигнут огромный прогресс, особенно за последние 5 недель. Халифат скоро будет разрушен, что было немыслимо еще два года назад", - отметил Трамп.

Он также сообщил об удачных переговорах в Афганистане после 18 лет боевых действий.

"Боевые действия продолжаются, но народ Афганистана хочет мира в этой бесконечной войне. Скоро увидим, будут ли переговоры успешными?" – добавил президент США.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм в конце декабря заявил, что Трамп заверил его в своем плане вывода американских военных из Сирии и твердо настроен победить террористическую группировку "Исламское государство (ИГИЛ).

Как писало РБК-Украина, Государственный департамент США сообщил, что новым посланником США в Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ назначен Джеймс Джеффри.

Добавим, в 2017 году президент США Дональд Трамп заявил о больших победах над террористической организацией "Исламское государство".