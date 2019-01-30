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Трамп заявив, що незабаром Халіфат буде зруйнований

Новини » Політика    30.01.2019 - 15:31
Трамп заявив, що незабаром Халіфат буде зруйнований
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Глава США також повідомив про величезний прогрес у боротьбі з ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром Халіфат буде зруйнований. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Глава США підкреслив величезний прогрес у боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" (ІДІЛ) за останні п'ять тижнів.

Трамп заявив, що незабаром Халіфат буде зруйнований

"Коли я став президентом, ІДІЛ вийшла з-під контролю у Сирії і стала нестримною. З тих пір було досягнуто величезного прогресу, особливо за останні 5 тижнів. Халіфат скоро буде зруйнований, що було немислимо ще два роки тому", - зазначив Трамп.

Він також повідомив про вдалі переговори в Афганістані після 18 років бойових дій.

"Бойові дії тривають, але народ Афганістану хоче миру в цій нескінченній війні. Скоро побачимо, чи будуть переговори успішними?" - додав президент США.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем у кінці грудня заявив, що Трамп запевнив його в своєму плані виведення американських військових із Сирії і твердо налаштований перемогти терористичне угрупування "Ісламська держава (ІДІЛ).

Як писало РБК-Україна, Державний департамент США повідомив, що новим посланником США в Глобальній коаліції по розгрому ІДІЛ призначений Джеймс Джеффрі.

Додамо, в 2017 році президент США Дональд Трамп заявив про великі перемоги над терористичною організацією "Ісламська держава".

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Новини України ІДІЛДональд Трамп
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