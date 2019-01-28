Трамп заявив про відродження сталеливарної промисловості в США

Глава США підкреслив, що нові сталеливарні заводи з'являються по всій території країни

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возрождении сталелитейной промышленности в США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

По словам главы США, было создано много рабочих мест.

"Умышленное снижение экспортных цен на сталь в США полностью возродило нашу сталелитейную промышленность. Новые заводы появляются по всей территории США. Мы не только сохранили эту важную отрасль, но и создали много рабочих мест. Также миллиарды выплачены в нашу казну. Большая победа для США", - отметил американский лидер.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд ранее заявил, что в 2018 году был наибольший рост занятости населения в сфере промышленности с 1997 года. По его словам, предыдущая администрация уверяла, что "промышленность не вернется в США".

Напомним, подразделение Минфина Соединенных Штатов, занимающееся вопросами в области санкций, исключило из списка санкций три российских компании. Так, все компании принадлежат российскому олигарху Олегу Дерипаске - En+, "РусАл" и "Евросибэнерго". Так, "РусаАл" - российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема, а En+ - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, управляющий активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности.

Отметим, что сам Дерипаска все еще остается в санкционном списке.

Добавим, экономика Штатов из-за приостановки работы правительственных учреждений ("шатдаун") потеряла по меньшей мере 6 миллиардов долларов.