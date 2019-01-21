Трамп заявил о наибольшем росте занятости в промышленности США с 1997

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

По мнению главы США, ситуация в сфере будет улучшаться и далее

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в 2018 году был наибольший рост занятости населения в сфере промышленности с 1997 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Он подчеркнул, что предыдущая администрация уверяла, что "промышленность не вернется в США".

"В прошлом году наблюдался наилучший рост занятости в американской промышленности с 1997 года, то есть за 21 год. Предыдущая администрация говорила, что производство не вернется в США, "вам понадобится волшебная палочка". Думаю, я нашел волшебную палочку - и все будет только улучшаться", - написал президент США.

Напомним, в конце декабря прошлого года фондовый рынок США показал рекордный с 2009 года дневной рост.

РБК-Украина также писало, что Китай пообещал увеличить закупки американских товаров.

Добавим также, что МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики: фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году. Так, по сравнению с октябрем 2018 года прогноз ухудшен на 0,2 и 0,1 п.п. на 2019 и 2020 год соответственно. Отметим, что МВФ снизил прогнозы по росту ВВП странах с развитой экономикой до 2,0% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.