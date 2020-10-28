Трамп заявив про військову перевагу США над Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай заздрять військовій перевазі США. Також він заявив, що ядерна зброя перебуває "у найкращому вигляді".

Про це Трамп сказавши під час виступу в штаті Вісконсин, передає Fox News.



За його словами, США вдалося вийти на передові позиції в цій сфері.

"Ми перевершуємо всіх у світі по військовій силі. Росія, Китай всі інші, вони нам заздрять", - сказав Трамп.



Окремо він виділив ядерне озброєння, зазначивши, що зараз воно знаходиться в найкращому вигляді.

При цьому американський лідер підкреслив, що військова міць потрібна США для збереження миру, який вони збираються підтримувати з допомогою сили.



Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація США готова перевести в бойовий стан ядерну зброю, щоб натиснути на Росію в переговорах про досягнення нових домовленостей про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. У Вашингтоні наголошують, що Москва навмисно затягує переговори.

Також раніше спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив, що американська сторона запропонувала Росії підготувати меморандум з озброєнь, який не вимагає ратифікації.

Крім того, США наполягають на притягненні Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, проте Пекін поки відкидає таку можливість.