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Трамп заявив, що здивований повільними темпами Brexit


Трамп назвав Brexit дуже складним процесом

Президент США Дональд Трамп удивлен медленными темпами реализации стратегии выхода Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Трамп считает, что новый референдум будет "несправедливым по отношению к победившим".

"Я удивлен тем, как плохо все пошло с точки зрения переговоров, но я поделился с премьер-министром своими идеями о том, как вести переговоры, она не послушала это, и это нормально, но это можно было бы обсудить в другой манере", - заявил он.

Трамп назвал Brexit очень сложным процессом, который разрывает страну.

"Я думаю, что им, вероятно, придется что-то делать, потому что сейчас они находятся в разгар очень короткого периода времени, в конце месяца, и они не смогут этого сделать", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости продления сроков Brexit.

Напомним, ранее сообщалось, что Парламент Великобритании проголосовал за предложение правительства о переносе даты выхода из Евросоюза - Brexit - на более поздний срок.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй до этого заявляла, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти. 

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