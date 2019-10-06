Трамп заявив, що син Байдена міг отримувати від української компанії до 100 тис. доларів

Президент США Дональд Трамп заявив про "зобов'язання" вивчити "можливу корупцію" у справі сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера, який був членом ради директорів української компанії Burisma. Про це він написав у Twitter.

Трамп вважає, що "сім'я Байдена відкупилася (від звинувачень, - ред.), коротко і ясно". Крім того, президент США нагадав, що демократ заперечував контакти з газодобувної українською компанією Burisma.

"І тут з'являється фотографія, на якій він грає у гольф з босом компанії і (своїм сином, - ред.) Хантером", - написав Трамп, додавши, що з задоволенням побореться з колишнім віце-президентом на виборах у листопаді 2020 року.

"Я просто не думаю, що це станеться. Сонний Джо (так Трамп називає Байдена, - ред.) не добереться і до старту. З урахуванням всіх тих грошей, які він і його сім'я, ймовірно, "вимагали", Джо повинен припинити ( участь у передвиборній гонці, - ред.). Я б не хотів, щоб він вів справи з Китаєм і з вами!" - уклав Трамп.

Нагадаємо, адвокат Трампа заявив, що не бачив заяву посланців Дональда Трампа в Україні, яке стосувалося розслідування по справі Burisma, в якому фігурував Хантер Байден. За словами Джуліані, посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд і колишній спецпредставник по Україні Курт Волкер самі прийшли до нього з приводу пропонованого заяви про корупцію та попросили поради про те, що в ньому повинно бути.

Ця заява була одним з кроків, які потрібні Україні, щоб забезпечити президентові України Володимиру Зеленському зустріч з Трампом у Вашингтоні, згідно з даними, представленим комітетом Палати представників США, очолює розслідування щодо імпічменту Трампа.