Трамп заявив, що США і Росія хочуть контролю над озброєннями

Сполучені Штати Америки обговорюють з Росією питання контролю над озброєннями. Про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп, передаэет РБК-Україна.

Він зазначив, що і в США, і в Росії є багато ядерної зброї.

"Ми говоримо про контроль над озброєннями з Росією. Ми будемо йти далі в цьому питанні, ми говоримо про це дуже серйозно. У них багато ядерної зброї, у нас теж. Ми говоримо про контроль над озброєннями з РФ. Вони хотіли б зробити це, ми б цього хотіли", - сказав Трамп.

Раніше заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір повідомив, що Трамп в ході телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив про прихильність Вашингтона контролю над озброєннями, який включає як Росію, так і Китай, і готовності до майбутніх обговорень щоб уникнути дорогої гонки озброєнь.

Також РБК-Україна писало, що подальші кроки з питань контролю над озброєннями обговорили днями держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. До цього в США відзначали необхідність включати в процес переговорів Китай.

Нагадаємо, в даний момент США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.