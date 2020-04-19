Ракета SpaceX вперше доставить на МКС американських астронавтів

Ілюстративне фото (twitter.com/spacex)

Раніше американських астронавтів доставляли на МКС при допомозі російської ракети "Союз"

Ракета SpaceX Crew Dragon доставить на Міжнародну комічну станцію (МКС) американських астронавтів Роберт Бенкена та Дугласа Херлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За повідомленням НАСА, ракета SpaceX доставить двох американських астронавтів на МКС 27 травня. Це стане першим запуском ракети з екіпажем на борту з території США за останні майже десять років.

Запуск відбудеться 27 травня о 16:32 за місцевим часом з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Також зазначається, що починаючи з липня 2011 року Сполучені Штати відправляли своїх астронавтів на МКС за допомогою російських ракет "Союз".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ракета SpaceX для польотів на Марс втретє зруйнувалася під час випробувань. Засновник SpaceX Ілон Маск поінформував, що в компанії вивчають причини аварії. Він припустив, що причиною руйнування ракети могли стати недоліки в параметрах тестування.

Також РБК-Україна писало, що космічна вантажівка американської компанії SpaceX Cargo Dragon доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) дві тонни продовольства, а також обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів на станції.