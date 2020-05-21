Трамп: Китай проводить масштабну кампанію дезінформації, щоб Байден виграв вибори

Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Китай звинуватили у поширенні COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що "масштабна дезінформація" Китаю спрямована на те, щоб його головний суперник, колишній віце-президент США Джо Байдена виграв президентські вибори. Також Китай в черговий раз він звинуватив у поширенні коронавіруса.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Він назвав "ганьбою" "дезінформаційну і пропагандистську атаку" Китаю на США і Європу, а також спробою відволікти увагу громадськості від COVID-19.

"Китай веде масовану дезінформаційну кампанію, тому що вони відчайдушно хочуть, щоб сонний Джо Байден виграв президентську гонку, щоб вони могли продовжувати грабувати Сполучені Штати, як вони це робили десятиліттями, поки не з'явився я!" - написав Трамп.

Також він додав, що Китай міг "зупинити чуму", але не зробив цього.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Китаю у відмові ділиться інформацією щодо боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавіруса.

Автор: Инна Собора