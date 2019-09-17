Трамп заявив про передчасність візиту до КНДР

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп поки не готовий до візиту в Північну Корею

Президент США Дональд Трамп поки не готовий до візиту в Північну Корею на запрошення її лідера Кім Чен Ина. Про це він заявив журналістам, передає ABC News.

Трамп зазначив, що в майбутньому планує відвідати Північну Корею, проте на сьогодні сторони не готові до організації такого візиту.

"Я не думаю, що є готовність до цього. Я зроблю це коли-небудь в майбутньому. Все залежить від того, що буде відбуватися. Я впевнений, що Кім Чен Ин також із задоволенням поїде в США, але я не думаю, що ми готові до цього", - заявив Трамп.

"I don't want to comment on that. The relationship is very good, but I don't want to comment on that," President Trump says when asked if Kim Jong Un invited him to North Korea.



"Probably not," Trump says on whether he would be willing to go https://t.co/AfEIFrfeM5 pic.twitter.com/c5qzP45TAu — ABC News Politics (@ABCPolitics) September 16, 2019

Нагадаємо, раніше південнокорейська газета JoongAng Ilbo повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента США відвідати Пхеньян. За її даними, запрошення прийшло в листі, переданому Білому дому в серпні цього року. Тоді американський президент повідомив журналістам лише те, що отримав "дуже гарне послання" від лідера КНДР.

Раніше також Трамп заявив, що планує зустрітися з Кім Чен Ином до кінця 2019 року. Він також додав, що Північна Корея прагне до переговорів з денуклеаризації Корейського півострова, а також щодо зниження санкційного тиску.