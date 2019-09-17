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Трамп заявив про передчасність візиту до КНДР

Новини » Політика    17.09.2019 - 11:59
Трамп заявив про передчасність візиту до КНДР
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп поки не готовий до візиту в Північну Корею

Президент США Дональд Трамп поки не готовий до візиту в Північну Корею на запрошення її лідера Кім Чен Ина. Про це він заявив журналістам, передає ABC News.

Трамп зазначив, що в майбутньому планує відвідати Північну Корею, проте на сьогодні сторони не готові до організації такого візиту.

"Я не думаю, що є готовність до цього. Я зроблю це коли-небудь в майбутньому. Все залежить від того, що буде відбуватися. Я впевнений, що Кім Чен Ин також із задоволенням поїде в США, але я не думаю, що ми готові до цього", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше південнокорейська газета JoongAng Ilbo повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента США відвідати Пхеньян. За її даними, запрошення прийшло в листі, переданому Білому дому в серпні цього року. Тоді американський президент повідомив журналістам лише те, що отримав "дуже гарне послання" від лідера КНДР.

Раніше також Трамп заявив, що планує зустрітися з Кім Чен Ином до кінця 2019 року. Він також додав, що Північна Корея прагне до переговорів з денуклеаризації Корейського півострова, а також щодо зниження санкційного тиску.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСеверная КореяДональд Трамп
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