Трамп заявив про втрату до 5 млрд доларів за час президентства

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За його словами, більше половини витрат - це гонорари адвокатів

Лідер США Дональд Трамп заявив, що на посту президента втратив 5 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

За його словами, більше половини витрат - це гонорари адвокатів, яких йому довелося найняти, щоб захищати себе у різних судових справах. Трамп каже, що йому дорого обходяться адвокати, адже "щодня на нього за щось подають в суд".

"Президентство мені коштувало цілого стану. Ймовірно, це мені коштувало від 3 млрд доддаров до 5 млрд доларів. Однак, це не має значення, коли ви робите чудову роботу", - сказав він.

У виданні відзначили, що перевірити заяву президента немає можливості, так як він не опублікував свою податкову декларацію, а в минулому часто перебільшував розміри свого стану.

Нагадаємо, видання The New York Times 8 травня 2019 року писало, що Дональд Трамп втратив 1,17 млрд доларів за десять років: з 1985 по 1994 рік. Видання писало, що такі збитки Трампу приносив його основний бізнес - готелі, казино і житлова нерухомість. Також наголошується, що протягом восьми з десяти років Трамп зміг уникати сплати прибуткового податку.

РБК-Україна писало, що Міністерство фінансів США відмовило Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа. Також в Білому домі відмовили у передачі демократам податкового звіту Трампа.