Трамп заявив, що переможе Байдена на виборах без допомоги України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги України для перемоги над опонентом Джо Байденом на президентських виборах в 2020 році. Про це Трамп сказав під час мітингу в штаті Луїзіана, трансляція якого відбулася на Fox News.

Трамп зазначив, що історія про імпічмент через справи сина Байдена в Україні тільки додала рейтингу Республіканської партії. Він сказав, що республіканці тепер просять його зберегти процедуру імпічменту, ініційовану демократами.

"Давайте звернемося за допомогою до України, щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - сказав Трамп з трибуни.

Нагадаємо, Дональд Трамп обіцяв опублікувати стенограму розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Ця розмова по телефону стала причиною початку процедури імпічменту. Однак стенограму побачили кілька республіканців, які прийшли на зустріч з президентом у Білому домі.

Зазначимо, розвідка повідомила, що в ході розмови американський президент попросив українського колегу посприяти початку розслідування в відношенні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена - Хантера по справі Burisma Holding.