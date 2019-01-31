Трамп заявив, що не очікує великої допомоги від демократів у будівництві стіни

Президент США у черговий раз розкритикував Демократичну партію

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не ждет большой помощи в строительстве стены от демократов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

По словам американского лидера, стена по большей части уже построена.

"Большие секции стены уже построены... реконструкция существующих стен также является очень важной частью плана по окончательному надлежащему обеспечению безопасности нашей границы. Стена будет построена так или иначе! Давайте теперь будем называть их стенами и перестанем играть в политические игры! Стена - это стена!" - подчеркнул Трамп.

Глава США также в очередной раз обрушился с критикой на Демократическую партию.

"Республиканцы в Комитете по национальной безопасности тратят свое время. Демократы, несмотря на все доказательства и приближающиеся караваны, не собираются давать деньги на строительство отчаянно необходимой стены... Стена уже строится, я не ожидаю большой помощи! Демократы становятся партией поздних абортов, высоких налогов, открытых границ и преступности!" - заявил он.

Напомним, глава США заявил о значительном росте числа убийств в Мексике в прошлом году. Так, по данным президента, по сравнению с 2017-м в 2018 году количество убийств возросло на 33%.

Ранее Трамп подчеркнул, что намерен добиться строительства стены на границе с Мексикой в любом случае даже после завершения "шатдауна".

Как писало РБК-Украина, президент США готовился ввести режим чрезвычайного положения вдоль южной американской границы.