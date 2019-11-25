Партнер Джуліані передав Конгресу США записи про Україну

Фото: Руді Джуліані і Лев Парнас (twitter.com/ScottMStedman)

Парнас передав розвідці аудіозаписи і відео, а також фотографії, однак деталей записів не повідомляється

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США має аудіо - і відеозаписи та фотографіями по "українському питанню", наданими Левом Парнасом, партнером особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані. Про це пише ABC-news.

За даними джерел ABC, деталі вмісту записів не розголошуються, проте відомо, що ці матеріали стосуються колишнього віце-президента США Джо Байдена і даних про можливий вплив на Україну з боку Трампа для його вигоди.

"Ми викликали в суд Лева Парнаса та Ігоря Фрумана з приводу їх записів. Ми хотіли б, щоб вони повністю виконали ці повістки", - сказав голова комітету з питань розвідки Адам Шифф.

Адвокат Парнаса відмовився від коментарів, повідомивши, що раніше вже була заява Парнаса, в якій він повідомив про своє бажання "виконати порядок і надати розвідувальному комітету Палати правдиву та важливу інформацію, яка сприяє правосуддю, а не перешкоджає йому".

"Його докази і потенційні свідчення є неупередженими і не призначені для участі в битві між лівим і правим, а скоріше для допомоги у визначенні нашим урядом того, що є кращим в інтересах нашої нації", - зазначено в заяві.

Деякі матеріали вже знаходяться у розпорядженні федеральних слідчих в Південному окрузі Нью-Йорка і, таким чином, затримуються від передачі. Про це кажуть джерела, знайомі з цим питанням.

Партнер Парнаса, Фруман, не співпрацював з комітетом.

Нагадаємо, американських бізнесменів Фрумана і Парнаса заарештували в США 9 жовтня за підозрою в порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.

Зазначимо, що звіт за результатами розслідування щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готуються представити у Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США.