ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що оголосить про перемогу над ІДІЛ протягом доби

Новини » Політика    15.02.2019 - 23:06
Трамп заявив, що оголосить про перемогу над ІДІЛ протягом доби
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп анонсував багато "чудових заяв"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати оголосять про ліквідацію територіального халіфату групи "Ісламської держави" протягом наступного дня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Трамп заявив, що багато розмірковує про Сирію.

"У нас є багато чудових заяв, що стосуються Сирії і нашого успіху у ліквідації Халіфату, і це буде оголошено протягом наступних 24 годин", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що президент США Дональд Трамп запевнив його у своєму плані виведення американських військових з Сирії і твердо налаштований перемогти терористичне угрупування "Ісламська держава (ІДІЛ).

Як повідомляло РБК-Україна, Німеччина очікує, що Туреччина проявить стриманість і відповідальність у зв'язку з виведенням Сполученими Штатами своїх військових з Сирії.

Так, 29 грудня, згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну.

Facebook загрожує найбільший в історії компанії штраф Палата представників затвердила законопроект про фінансування уряду США
Новини України Сполучені Штати АмерикиІДІЛДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся