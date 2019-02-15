Трамп заявив, що оголосить про перемогу над ІДІЛ протягом доби

Трамп анонсував багато "чудових заяв"
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати оголосять про ліквідацію територіального халіфату групи "Ісламської держави" протягом наступного дня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Трамп заявив, що багато розмірковує про Сирію.
"У нас є багато чудових заяв, що стосуються Сирії і нашого успіху у ліквідації Халіфату, і це буде оголошено протягом наступних 24 годин", - сказав Трамп.
Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що президент США Дональд Трамп запевнив його у своєму плані виведення американських військових з Сирії і твердо налаштований перемогти терористичне угрупування "Ісламська держава (ІДІЛ).
Як повідомляло РБК-Україна, Німеччина очікує, що Туреччина проявить стриманість і відповідальність у зв'язку з виведенням Сполученими Штатами своїх військових з Сирії.
Так, 29 грудня, згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну.