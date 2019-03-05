Трамп заявив, що не обговорював з Кім Чен Ином припинення спільних навчань з Південною Кореєю

Південна Корея і Пентагон вирішили припинити військові навчання для прискорення денуклеаризації КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал с лидером КНДР Ким Чен Ыном прекращение совместных с Южной Кореей военных учений. Ою этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Речь идет о командно-штабных учениях Key Resolve и полевых маневрах Foal Eagle.

"Военные учения или военные игры, как я их называю, никогда не обсуждались на моей встрече с Ким Чен Ыном. Я принял это решение очень давно, потому что эти „игры“ стоят США слишком много денег, особенно учитывая тот факт, что огромные затраты нам не возмещаются", - написал Трамп.

Ранее в Министерстве обороны Южной Кореи и Пентагоне сообщили о решении о том, что Вашингтон и Сеул решили прекратить совместные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что в Северной Корее реактор ядерного комплекса Йонбен не работает последние несколько месяцев.