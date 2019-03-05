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Трамп заявив, що не обговорював з Кім Чен Ином припинення спільних навчань з Південною Кореєю

Новини » Політика    05.03.2019 - 02:40
Трамп заявив, що не обговорював з Кім Чен Ином припинення спільних навчань з Південною Кореєю
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Південна Корея і Пентагон вирішили припинити військові навчання для прискорення денуклеаризації КНДР

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що не обговорював з лідером КНДР Кім Чен Ином припинення спільних з Південною Кореєю військових навчань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Йдеться про командно-штабних навчаннях Key Resolve і польових маневрах Foal Eagle.

"Військові навчання чи військові ігри, як я їх називаю, ніколи не обговорювалися на моїй зустрічі з Кім Чен Ином. Я прийняв це рішення дуже давно, тому що ці „ігри“ коштують США занадто багато грошей, особливо враховуючи той факт, що величезні витрати нам не відшкодовуються", - написав Трамп.

Раніше в Міністерстві оборони Південної Кореї і Пентагоні повідомили про рішення про те, що Вашингтон і Сеул вирішили припинити спільні навчання Key Resolve і польові маневри Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова.

Трамп заявив, що не обговорював з Кім Чен Ином припинення спільних навчань з Південною Кореєю

Нагадаємо, раніше Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що в Північній Кореї реактор ядерного комплексу Йонбен не працює останні кілька місяців.

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