Трамп розповів про роботу США над створенням гіперзвукових ракет

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

За словами Трампа, в США ведуться роботи над безліччю гіперзвукових ракет

США мають на озброєнні потужні і швидкі ракети, а також ведуть розробку гіперзвукових ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави Дональда Трампа до нації після удару Тегерана по американських базах в Іраку, трансляція вели американські телеканали і сайт Білого дому.

"Збройні сили США сильніше, ніж будь-коли раніше. Наші ракети великі, потужні, точні, смертельні і швидкі. Ведуться роботи над безліччю гіперзвукових ракет", - сказав він.

У той же час Трамп пояснив, що факт володіння цими озброєннями не означає бажання США їх застосовувати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що США будуть вводити потужні санкції проти Ірану. При цьому американський лідер додав, що втрат серед громадян Іраку в результаті ракетного удару Ірану немає, військовим базам завдано мінімальної шкоди.

Базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. Відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.