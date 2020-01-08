ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп розповів про роботу США над створенням гіперзвукових ракет

Новини » Політика     08.01.2020 - 21:11
Трамп розповів про роботу США над створенням гіперзвукових ракет
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

За словами Трампа, в США ведуться роботи над безліччю гіперзвукових ракет

США мають на озброєнні потужні і швидкі ракети, а також ведуть розробку гіперзвукових ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави Дональда Трампа до нації після удару Тегерана по американських базах в Іраку, трансляція вели американські телеканали і сайт Білого дому.

"Збройні сили США сильніше, ніж будь-коли раніше. Наші ракети великі, потужні, точні, смертельні і швидкі. Ведуться роботи над безліччю гіперзвукових ракет", - сказав він.

У той же час Трамп пояснив, що факт володіння цими озброєннями не означає бажання США їх застосовувати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що США будуть вводити потужні санкції проти Ірану. При цьому американський лідер додав, що втрат серед громадян Іраку в результаті ракетного удару Ірану немає, військовим базам завдано мінімальної шкоди.

Базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. Відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Європейське агентство з авіаційної безпеки рекомендувало припинити польоти над Іраком За крок від війни: до чого призведе конфлікт Ірану і США
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся