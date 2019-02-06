Трамп заявив, що світ заздрить економіці і армії США

Президент США відзначив прогрес американської економіки за останні два роки

Президент США Дональд Трамп во время выступления с посланием к Конгрессу заявил, что мир завидует успехам Америки в военной и экономической сферах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Он отметил, что за два последних года стремительного прогресса американской экономики, США завидует весь мир. Также Трамп отметил, что американские военные являются "самыми могущественными в мире".

"Мы развязали революцию в американской энергетике - США сейчас являются производителем нефти и природного газа номер один в мире", - отметил он.

Трамп убежден, что остановить развитие экономики его страны могут только "глупые войны, политика или бессмысленные партизанские расследования".

РБК-Украина писало, что Трамп во время ежегодного послания к Конгрессу заявил, что пересмотрит подход к участию Соединенных Штатов в войнах.

Ранее Трамп заявил о возрождении сталелитейной промышленности в США. По его словам, было создано много рабочих мест.

Напомним, ранее Трамп заявил, что в 2018 году был наибольший рост занятости населения в сфере промышленности с 1997 года. По его словам, предыдущая администрация уверяла, что "промышленность не вернется в США".