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Трамп заявив про відродження сталеливарної промисловості в США

Новини » Політика    28.01.2019 - 17:40
Трамп заявив про відродження сталеливарної промисловості в США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США підкреслив, що нові сталеливарні заводи з'являються по всій території країни

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про відродження сталеливарної промисловості в США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

За словами глави США, було створено багато робочих місць.

Трамп заявив про відродження сталеливарної промисловості в США

"Умисне зниження експортних цін на сталь у США повністю відродило нашу сталеливарну промисловість. Нові заводи з'являються по всій території США. Ми не тільки зберегли цю важливу галузь, а й створили багато робочих місць. Також мільярди виплачені в нашу казну. Велика перемога для США" , - зазначив американський лідер.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Сполучених Штатів Америки Дональд раніше заявив, що в 2018 році було найбільше зростання зайнятості населення у сфері промисловості з 1997 року. За його словами, попередня адміністрація запевняла, що "промисловість не повернеться у США".

Нагадаємо, підрозділ Мінфіну Сполучених Штатів, що займається питаннями в області санкцій, виключив зі списку санкцій три російські компанії. Так, усі компанії належать російському олігархові Олегу Дерипасці - En +, "РусАл" і "Євросибенерго". Так, "РусаАл" - російська алюмінієва компанія, один з найбільших у світі виробників первинного алюмінію і глинозему, а En + - вертикально інтегрований виробник алюмінію і електроенергії, який керує активами в сфері енергетики, кольорової металургії та гірничорудної промисловості.

Відзначимо, сам Дерипаска все ще залишається у списку санкцій.

Додамо, економіка Штатів через припинення роботи урядових установ ("шатдаун") втратила щонайменше 6 мільярдів доларів.

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Новини України Сполучені Штати АмерикистальДональд Трамп
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