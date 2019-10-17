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Коаліція США в Сирії знищила залишені при відвід військ боєприпаси

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 02:21
Коаліція США в Сирії знищила залишені при відвід військ боєприпаси
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Авіаудар був заздалегідь спланований

Військово-повітряні сили міжнародної антитерористичної коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, завдали в середу в Сирії удару по своїх складах боєприпасів, залишених після відведення військ. Про це повідомив офіційний представник штабу операції "Непохитна рішучість" полковник Майлс Кеггінс, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він розповів, що авіаудар був заздалегідь спланований, а його метою було знищити боєприпаси, що залишилися, і зробити склади непридатними для використання у військових цілях.

"16 жовтня, після того, як військовослужбовці коаліції і основна бойова техніка залишили район, два винищувачі F-15E коаліції успішно завдали заздалегідь спланованого авіаудару по цементному заводу Lafarge, щоб знищити склад з боєприпасами і знизити придатність об'єкта з військової точки зору", - написав Кеггінс.

Нагадаємо, 15 жовтня коаліція, очолювана США, заявила, що її війська покинули сірійське місто Манбідж після того, як туди увійшла сирійська урядова армія.

Раніше президент США Дональд Трамп розпорядився відвести всіх американських військовослужбовців з півночі Сирії, щоб не допустити їх втягнення у бойові дії між турецькою армією і курдськими загонами.

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Новини України Сполучені Штати АмерикибоеприпасыСирія
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