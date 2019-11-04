Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що його відносини з Україною дуже хороші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Трамп поспілкувався з журналістами на галявині біля Білого дому. .

"Мої відносини з Україною дуже хороші. Мої відносини з Росією дуже хороші. Мої відносини з Китаєм дуже хороші. Люди не розуміють, я можу ладнати (з іншими державами, - ред.)", - сказав він і додав, що його підтримка України теж "дуже хороша".

Нагадаємо, Трамп, коментуючи питання про імпічмент, заявив в суботу, 2 листопада, що він готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Зокрема, під час брифінгу Трампа запитали про те, чи намагався він змусити Україну розслідувати дії політичного суперника.

Так, слідчі Палати представників зібрали в підтримку імпічменту докази того, що Трамп прагнув утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі Білого дому з Зеленським. І, за даними слідчих, так чинити Трамп вирішив доти, доки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена за їхню діяльність в Україні.

Востаннє Трамп зустрічався з Зеленським на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредагований запис телефонної розмови між двома лідерами, який зараз є предметом розслідування у рамках імпічменту.