Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії

Президент США Дональд Трамп в неділю, 23 лютого, заявив, що хоче примирення України та Росії. Про це він сказав в бесіді з журналістами на південній галявині Білого дому перед вильотом до Індії.

Так, Трампу поставили запитання про українсько-російські відносини.

"Я б хотів, щоб вони дійшли згоди. Якби вони ... порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що бачить прогрес у відносинах України і Російської Федерації. Так, американський президент підкреслив, що прогрес у відносинах України і Росії є заслугою президента України Володимира Зеленського.

"Я бачу, що за той короткий час, що ви перебуваєте на посаді (президента - ред.), Ви вже досягли значного прогресу у відносинах з Росією", - заявив Трамп.

Відзначимо, раніше під час зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський висловився щодо необхідності підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Зеленський підкреслив, що війну на Донбасі можна зупинити тільки спільними зусиллями Вашингтона і Європейського союзу.