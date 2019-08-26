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Трамп анонсував підписання торгової угоди з Японією у вересні

Новини » Політика    26.08.2019 - 06:41
Трамп анонсував підписання торгової угоди з Японією у вересні
Фото: Дональд Трамп і Сіндзо Абе (AP)

Прем'єр Японії вважає, що угоду ще слід доопрацювати

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США і Японія досягли принципової домовленості щодо торговельної угоди, яку буде підписано у вересні під час сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Трамп назвав торговельну угоду "воістину грандіозною угодою для наших фермерів і власників скотарських господарств".

Видання зазначає, що коментар прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе з приводу укладання угоди з США був стриманішим.

"Ми, безумовно, хотіли б поставити перед собою мету - підписати торговельну угоду між Японією і США, скористатися цією можливістю. Нам ще є над чим попрацювати на робочому рівні", - заявив він.

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, який очолював переговори разом зі своїм японським колегою, повідомив, що угода складається з трьох частин: сільськогосподарської, промислової та цифрової, але не став вдаватися в деталі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати та Велика Британія стрімко просуваються до укладення двосторонньої торговельної угоди, яка буде "фантастичною і великою".

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