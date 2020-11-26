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Трамп знову заявив про перемогу на виборах, звинувативши демократів у "шахрайстві"

США, Четвер 26 листопада 2020 04:38
Трамп знову заявив про перемогу на виборах, звинувативши демократів у "шахрайстві"
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: РБК-Україна

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що переконаний у своїй перемозі на виборах президента. Він знову звинуватив Демократичну партію в "шахрайстві".

Про це повідомляє The Hill.

Так, на зустрічі учасників законодавчих зборів штату Пенсильванія Трамп подзвонив своїй помічниці Дженні Елліс і звернувся до присутніх за допомогою гучного зв'язку.

"Ці вибори були програні демократами. Вони шахраювали. Це були шахрайські вибори", - заявив він.

Він додав, що необхідно "перевернути" результати виборів.

Нагадаємо, Дональд Трамп вперше виступив у Білому домі з моменту фактичної поразки на президентських виборах. Він привітав з високими показниками на фондовій біржі.

У понеділок Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "що потрібно робити" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

Також він заявив, що його опонент Джо Байден не може готуватись до передачі влади. У Трампа нібито є "сотні тисяч" доказів фальсифікації виборів.

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Новини України В світі Дональд ТрампДжозеф Байден

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