Трамп заверяет, что у США достаточно боеприпасов и снова вспомнил Байдена с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона достаточно боеприпасов - заявление прозвучало на фоне ряда сообщений в СМИ, что Пентагон тратит вооружение с достаточно быстрыми темпами на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
А именно говорилось, что быстрые темпы, с которыми США тратят некоторые из своих самых современных перехватчиков ПВО и высокоточное оружие на Ближнем Востоке, вызывают значительную напряженность внутри администрации американского лидера.
Об этом СМИ сообщили анонимные военные и чиновники разведки США.
Официальные лица сообщили CBS News, что существуют более широкие опасения относительно готовности Америки к конфликту в будущем. Репортер спросил Трампа, озабочен ли он истощением запасов вооружения.
"Нет. У нас их достаточно. У нас много боеприпасов. Различных типов", – ответил он.
Трамп при этом в который раз вспомнил своего предшественника Джо Байдена и оружие, которое тот предоставлял Киеву.
"Знаете, Байден много дал Украине. И поэтому мы их (боеприпасы - ред.) наращиваем. Но у нас много. У нас также много вещей среднего уровня. Я имею в виду, больше, чем мы могли бы использовать при любых обстоятельствах. Но у нас много. Честно говоря, я хотел бы иметь больше", - подчеркнул глава Белого дома.
Президент также сказал, что США хотели бы иметь больше поставок некоторых самых современных технологий.
Напомним, на днях стало известно, что у США возникли сложности с финансированием войны против Ирана. Дополнительный пакет расходов практически остановился в Конгрессе, что вынудило администрацию президента Дональда Трампа искать альтернативные источники средств.
Еще недавно сообщалось – война Соединенных Штатов против Ирана уже обошлась американскому бюджету в несколько десятков миллиардов долларов.