Трамп вступился за Путина после вброса об атаке на резиденцию

"Я на самом деле только что об этом услышал, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень обидно", - сначала сказал американский лидер.

Однако уже через минуту он изменил свое заявление и сообщил, что имел разговор с российским диктатором относительно "атаки" на его резиденцию.

"Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил "Томагавки". Одно дело быть агрессивным, а другое - нападать на его дом. Сейчас не время для таких действий", - отметил президент США.

Он также ответил на вопрос журналиста о том, возможно ли то, что атаки, о которой заявляют россияне, на самом деле не было.

"Возможно, нападения не было, как вы говорите, но Путин сказал мне, что было", - сказал Трамп.