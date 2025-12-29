Трамп вступился за Путина после вброса об атаке на резиденцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин пожаловался ему о якобы атаке Украины на свою резиденцию. Он заявил, что "это нехорошо" и упомянул о "Томагавках".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Я на самом деле только что об этом услышал, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень обидно", - сначала сказал американский лидер.
Однако уже через минуту он изменил свое заявление и сообщил, что имел разговор с российским диктатором относительно "атаки" на его резиденцию.
"Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил "Томагавки". Одно дело быть агрессивным, а другое - нападать на его дом. Сейчас не время для таких действий", - отметил президент США.
Он также ответил на вопрос журналиста о том, возможно ли то, что атаки, о которой заявляют россияне, на самом деле не было.
"Возможно, нападения не было, как вы говорите, но Путин сказал мне, что было", - сказал Трамп.
Напомним, сегодня, 29 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина.
Украинский президент Владимир Зеленский предполагает, что это подготовка к новым вражеским ударам. Он отметил, что россияне ищут повода для того, чтобы нанести удар по государственным зданиям в Киеве.
Все подробности о заявлении России относительно якобы атаки на резиденцию, реакции Украины, позиции украинского МИД, а также разногласиях российских властей - читайте в материале РБК-Украина.