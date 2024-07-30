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Трамп запустит рекламную кампанию, чтобы замедлить рост популярности Харрис, - Reuters

Фото: бывший президент США и ныне вновь кандидат в президенты Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На этой неделе штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запустит рекламную кампанию, чтобы попытаться замедлить рост популярности вице-президента США Камалы Харрис.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, стоимость рекламный кампании составляет 10 млн долларов США. Она будет запущена в шести колеблющихся штатах, чтобы противостоять всплеску энтузиазма избирателей и пожертвований в пользу соперницы Трампа Камалы Харрис.

Агенство отмечает, что это крупнейшая покупка Трампом рекламы с января, когда он сражался с соперниками-республиканцами за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Предвыборный штаб Трампа не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию, но блиц-акция произошла, когда кандидатура Харрис изменила ход гонки.

Также Reuters добавило, что после нескольких месяцев нападок на пригодность Байдена к власти предвыборная кампания Трампа была вынуждена изменить курс, чтобы найти новый посыл, который можно было бы использовать против более молодой и динамичной 59-летней Харрис.

В частности , в понедельник 78-летний Трамп разместил на своей платформе Truth Social рекламу, в которой использовал слова Харрис из старых интервью, предвыборных мероприятий и дебатов, пытаясь изобразить ее как крайне либеральную женщину, оторванную от простых американцев.

В ответ Харрис обвинила предвыборный штаб Трампа во лжи относительно ее послужного списка.

Работа против Трампа и поддержка Харрис

Отметим, что по информации CNN, Иран использует скрытую активность в соцсетях и связанные с ней операции по оказанию влияния, чтобы попытаться подорвать кандидатуру Трампа.

Разведсообщество США (ODNI) зафиксировало попытки Тегерана повлиять на президентские выборы и пришло к выводу, что лидеры Ирана, вероятно, хотят избежать результата, который по их мнению усилит напряженность в отношениях с Америкой.

Также РБК-Украина писало, что Камала Харрис собрала рекордные 200 млн долларов за первую неделю своей предвыборной кампании. В штабе вице-президента США заявили, что это свидетельствует о подавляющей поддержке заявки кандидата на должность президента в Белом доме.

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