Трамп запустит рекламную кампанию, чтобы замедлить рост популярности Харрис, - Reuters

Как сообщается, стоимость рекламный кампании составляет 10 млн долларов США. Она будет запущена в шести колеблющихся штатах, чтобы противостоять всплеску энтузиазма избирателей и пожертвований в пользу соперницы Трампа Камалы Харрис.

Агенство отмечает, что это крупнейшая покупка Трампом рекламы с января, когда он сражался с соперниками-республиканцами за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Предвыборный штаб Трампа не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию, но блиц-акция произошла, когда кандидатура Харрис изменила ход гонки.

Также Reuters добавило, что после нескольких месяцев нападок на пригодность Байдена к власти предвыборная кампания Трампа была вынуждена изменить курс, чтобы найти новый посыл, который можно было бы использовать против более молодой и динамичной 59-летней Харрис.

В частности , в понедельник 78-летний Трамп разместил на своей платформе Truth Social рекламу, в которой использовал слова Харрис из старых интервью, предвыборных мероприятий и дебатов, пытаясь изобразить ее как крайне либеральную женщину, оторванную от простых американцев.

В ответ Харрис обвинила предвыборный штаб Трампа во лжи относительно ее послужного списка.