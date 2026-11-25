Новые тарифы Трампа

Новые налоги, взимаемые с импорта в Америку, ударят по многим крупнейшим торговым партнерам страны: Китаю, Европейскому Союзу и 12 другим юрисдикциям.

Китай сталкивается с самым высоким показателем - до 40%, далее следует Вьетнам с показателем до 35%, другие страны - 20% или 25%.

Ожидается, что новые пошлины вступят в силу не раньше следующего года.

Тарифы - это налоги, взимаемые с импортных товаров. Их сумма обычно рассчитывается как процент стоимости товара и оплачивается правительства предприятиями, импортирующими товары из-за рубежа.

Некоторые из этих ставок будут фактически снижены из-за ограничений тарифов, на которые согласился Трамп. Отдельные страны также сталкиваются с разными пошлинами.

Предлагаемые тарифы повлияют на:

Китай,

Европейский Союз,

Сингапур,

Швейцарию,

Индонезию,

Малайзию,

Камбоджу,

Таиланд,

Корею,

Вьетнам,

Тайвань,

Бангладеш,

Японию,

Индию.

Причина введения тарифов

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что последние введенные тарифы "уравняют условия для американских работников и проложат новый, более устойчивый курс для мировой экономики".

Но экономисты предупреждают, что тарифы могут подпитывать инфляцию и повышать цены для потребителей, если предприятия переводят более высокие расходы, а также тормозить мировую торговлю.

Кстати, Европейская комиссия отклонила новые тарифы США, заявив, что будет расследовать причины их введения в США. Она отметила, что тарифы ограничены ранее согласованными 15%.