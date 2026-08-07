Трамп ввел пошлины на поликремний: США хотят ослабить зависимость от Китая

Администрация Дональда Трампа ввела 15% тариф на импортируемый поликремний и его производные, а также установила минимальные цены на ряд товаров, в том числе поликремниевые слитки, пластины, солнечные элементы и солнечные модули.

В то же время, новые правила вступят в силу только 4 декабря - после промежуточных выборов в США и запланированного на сентябрь саммита между Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что решение должно вернуть производство критически важных материалов в Соединенные Штаты.

"Это перенесет сюда цепь поставок. У нас здесь есть отрасль, она слишком мала, и она взорвется", - сказал Лутник.

Поликремная является одним из ключевых материалов для современной промышленности. Он используется не только в производстве солнечных панелей, но и в создании полупроводников для смартфонов, ноутбуков, искусственного интеллекта и военного оборудования.

По данным S&P Global, Китай фактически доминирует в мировом производстве поликремния, что Вашингтон рассматривает как потенциальный риск для собственной технологической и оборонной независимости.

Новый указ также содержит положение, позволяющее таможенной и пограничной службе США ограничивать импорт, если она подозревает компании в попытках накопить запасы материалов до вступления в силу тарифов или избежать уплаты пошлин.

В то же время, критики тарифной политики предупреждают, что новые пошлины могут негативно повлиять на развитие солнечной энергетики в США, поскольку импортные компоненты могут подорожать.