Трамп заверил Мерца в "решительной поддержке" усилий Европы по достижению мира в Украине

Американский лидер в телефонном разговоре с главой правительства ФРГ, состоявшемся вечером 8 мая, коснулись ряда вопросов, в частности о партнерстве между странами, торговых спорах, теме российско-украинской войны.

Кроме того, отмечается, что Трамп поздравил канцлера Германии с недавней инаугурацией.

В Офисе Мерца рассказали, что немецкий чиновник "заверил американского президента, что через 80 лет после окончания Второй мировой войны США остаются незаменимым другом и партнером Германии".

"Президент Трамп и канцлер Мерц договорились тесно сотрудничать для прекращения войны в Украине. Канцлер поделился призывом президента к быстрому прекращению убийств в Украине. Россия теперь должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров", - сообщает канцелярия правительства ФРГ.

Также указывается, что Трамп заявил о своей "решительной поддержке усилий Германии вместе с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира".

Также у Мерца проинформировали, что собеседники договорились "быстро решить торговые споры".

"Оба договорились о тесном обмене и объявили о взаимных визитах в США и Германию", - добавили в Офисе немецкого канцлера.

Разговоры между лидерами Украины, США и Германии 8 мая

Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с Мерцем на посту канцлера Германии (он принял присягу как новый глава правительства ФРГ 6 мая). Во время разговора стороны обсудили поддержку Украины.

Также 8 мая вечером стало известно о телефонном разговоре между Зеленским и Трампом. Как рассказал глава украинского государства по итогам, такая беседа была "хорошей, очень теплой и конструктивной". Президенты, среди прочего, обсудили шаги к прекращению войны между Украиной и РФ, и возможность потенциальных переговоров Киева с Москвой.

В свою очередь в публикации в соцсети Трамп повторил призыв к установлению всеобъемлющего режима прекращения огня между Украиной и РФ "в идеале" на срок в 30 дней, и высказался о последствиях для нарушителя перемирия, в частности пригрозил новыми санкциями.

Вопрос о гарантиях безопасности со стороны Европы

Стоит также напомнить, что в феврале тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп хочет завершить российско-украинскую войну, при этом гарантии безопасности будут возложены на Европу.

В том месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.

В марте Трамп заявлял, что не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности до окончания войны с РФ. Он отметил, что его приоритеты отличаются от европейских.