Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливал дедлайнов для заключения мирной сделки между Украиной и Россией.

В ходе общения с прессой Трамп уточнил, что спецпредставитель Стив Уиткофф отправится в Москву уже на следующей неделе. В РФ он будет говорить с главой Кремля Владимиром Путиным о мирном плане США.

По этой причине журналисты спросили, означает ли это, что крайний срок для заключения сделки, а именно - День благодарения 27 ноября, больше не актуален. Прессе также спросила, есть ли новый дедлайн.

"Посмотрим. Они назначили дату, и эта дата будет в ближайшем будущем... У меня нет дедлайна. Знаете, какой дедлайн у для меня? Когда все (война - ред.) закончится. И я думаю, что все устали воевать. Они теряют слишком много людей", - ответил Трамп.

К слову, лидер США также высказался о пунктах мирного соглашения. Он сказал, что план из 28 пунктов вовсе не был планом, а был концепцией. И судя по всему, количество пунктов сократилось.

"Это была концепция... Оттуда они берут каждый из 28 пунктов, и затем вы доходите до 22 пунктов", - сказал глава Белого дома.