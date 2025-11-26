ua en ru
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине

Среда 26 ноября 2025 06:00
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливал дедлайнов для заключения мирной сделки между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе общения с прессой Трамп уточнил, что спецпредставитель Стив Уиткофф отправится в Москву уже на следующей неделе. В РФ он будет говорить с главой Кремля Владимиром Путиным о мирном плане США.

По этой причине журналисты спросили, означает ли это, что крайний срок для заключения сделки, а именно - День благодарения 27 ноября, больше не актуален. Прессе также спросила, есть ли новый дедлайн.

"Посмотрим. Они назначили дату, и эта дата будет в ближайшем будущем... У меня нет дедлайна. Знаете, какой дедлайн у для меня? Когда все (война - ред.) закончится. И я думаю, что все устали воевать. Они теряют слишком много людей", - ответил Трамп.

К слову, лидер США также высказался о пунктах мирного соглашения. Он сказал, что план из 28 пунктов вовсе не был планом, а был концепцией. И судя по всему, количество пунктов сократилось.

"Это была концепция... Оттуда они берут каждый из 28 пунктов, и затем вы доходите до 22 пунктов", - сказал глава Белого дома.

Мирный план США

Напомним, по недавно в западных СМИ был опубликован новый мирный план США по завершению войны в Украине. Он насчитывал 28 пунктов, но из-за условий документа, считался выгодным России.

В связи с этим 23 ноября делегации США, Украины и Европы провели в Женеве консультации. Стороны доработали документ, чтобы сделать его более выгодным для Киева.

По данным FT, план был сокращен с 28 до 19 пунктов. Агентство также писало, что Украина якобы согласна сократить армию до 800 тысяч человек.

По итогам Женевы США и Украина опубликовали совместное заявление. В документе говорилось, что окончательные детали плана будут согласованы на встрече Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Вчера глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже анонсировал, что Зеленский готов как можно скорее встретиться и такая встреча может быть уже 27 ноября.

Но работа над документом судя по всему продолжается, так как Трамп сообщил вчера, что Уиткофф должен будет встретиться с Путиным, а министр армии США Дэн Дрисколл прибыть в Киев. Визиты будут с целью согласования плана между США, Украиной и Россией.

