Трамп о замороженных российских активах: я в этих переговорах не участвую

Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным активам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
На вопрос одного из журналистов во время общения с прессой на борту самолета Air Force One, планирует ли Белый дом использовать российские активы как инструмент для переговоров, Трамп ответил, что не занимается этим.
"Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую", - сказал он.
Между тем Европейский Союз отложил до декабря решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.
Это произошло после желания Бельгии получить больше гарантий, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на 140 млрд евро.
Лидеры стран ЕС попросили Еврокомиссию подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите.
После вторжения России в Украину в 2022 году США и их союзники запретили транзакции с Центробанком РФ и Минфином. В результате в Евросоюзе оказалось замороженных активов на сумму до 250 млрд долларов.
Центробанк России ранее подтверждал, что в целом было заблокировано около 300-350 млрд долларов. Эти средства включают валютные резервы, золото и государственные облигации, примерно половина которых хранилась на Западе.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Европы использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.
Одним из механизмов является вероятность использования Евросоюзом замороженных активов РФ в качестве "репарационного кредита" для Украины. Проект предусматривает возврат кредита только после получения Украиной компенсации от России.
Ранее проценты от активов использовались для обслуживания кредита Украине на 50 млрд долларов. Однако объем начисленных процентов начал сокращаться.