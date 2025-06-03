RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп оставил санкции против России в своем арсенале, - Белый дом

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп все еще может ввести санкции против России. Но это произойдет, только если он посчитает такие меры необходимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Журналист спросила у Ливитт, поддерживает ли Трамп законопроект о санкциях против России, который внес в Конгресс сенатор Линдси Грэм. 

"Послушайте, президент высказался по поводу своей позиции в отношении санкций против России. Он разумно оставил это в качестве инструмента в своем арсенале на случай необходимости. Но я думаю, что Сенат и все в Капитолии уважают президента как главнокомандующего не без причины", - ответила пресс-секретарь. 

Она напомнила, что вчера, 2 июня, прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Это, по ее словам, произошло по инициативе американского лидера.

"Таким образом, он готов применить санкции, если это будет необходимо. Сенат и Капитолий понимают, что президент является главнокомандующим и руководит внешней политикой Соединенных Штатов, как и положено", - добавила Ливитт. 

Санкции против РФ

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз угрожал, что он может ввести новые санкции против России. Но пока что к делу американский лидер не переходил.

В частности, 27 мая Трамп писал, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем". Это произошло после того, как Россия нанесла по Украине массированные удары.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США пока не вводят санкции, поскольку в таком случае Россия может отказаться от мирных переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБелый домДональд ТрампВойна в Украине