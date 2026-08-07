Трамп законодательно запретил "родильный туризм" в США

В Белом доме заявляют, что новые правила направлены против так называемого "родового туризма", когда иностранцы приезжают в США с целью рождения ребенка, автоматически получающего американское гражданство.

Новые указы предусматривают, что гражданство по рождению не будет распространяться на некоторые категории детей, в том числе тех, чьи родители находятся в США временно или нелегально, а также детей иностранных государственных служащих и лиц, которых власти США могут классифицировать как иностранных врагов.

В Белом доме утверждают, что эти категории не подпадают под действие решения Верховного суда по поводу 14-й поправки.

"С момента подписания этого указа практика родового туризма запрещена", - заявил советник Белого дома Стивен Миллер.

По словам администрации, новые меры должны бороться с происшествиями, когда иностранцы используют туристические поездки для получения гражданства США для своих детей.

В то же время, критики указывают, что указы могут противоречить Конституции и почти наверняка станут предметом новых судебных обжалований.

Почему гражданство по рождению вызывает споры

Право на гражданство за рождением закреплено в 14-й поправке к Конституции США, принятой в 1868 году после Гражданской войны. Она устанавливает, что "все лица, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами США".

Исторически эта норма означала, что почти каждый ребенок, рожденный на американской территории, автоматически получает гражданство вне зависимости от статуса его родителей.

Исключением традиционно были только отдельные категории, например, дети иностранных дипломатов или представителей враждебных оккупационных сил. Именно это толкование в течение десятилетий являлось основой американской иммиграционной системы.

Выполнено обещание Трампа

Борьба с гражданством по рождению является одним из ключевых пунктов иммиграционной политики Трампа. Еще в 2025 году президент подписал первый указ, который должен обязать американские учреждения не признавать гражданами детей, если ни один из родителей не является гражданином США или постоянным резидентом с грин-картой.

Однако эта инициатива столкнулась с судебными исками, а Верховный суд США признал предварительный подход администрации противоречащим Конституции.

Главный судья Джон Робертс в своем решении отмечал, что авторы 14-й поправки распространили гарантию гражданства на всех людей, рожденных в США и подчиненных американской юрисдикции.

Теперь администрация Трампа пытается обойти предыдущее поражение, сузив категории лиц, по ее мнению, имеющих право на гражданство по рождению.