Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение

Трамп допустил, что Путин его обманывает

Напомним, в четверг Россия массированно атаковала Киев и другие города Украины ракетами и дронами. В столице были как пострадавшие, так и погибшие.

В субботу президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский были в Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска. Перед церемонией главы государств провели переговоры один на один.

Вскоре Трамп написал в соцсетях, что у России не было никакого повода наносить ракетные удары по Киеву. Кроме того, он предположил, что Путин, возможно, водит его за нос и не хочет заканчивать войну. В той же публикации он допустил, что с российским диктатором, возможно, стоит обращаться иначе, а именно - через санкции.

Также мы писали, что по словам госсекретаря США Марко Рубио, эта неделя станет решающей по заключению сделки о прекращении войны в Украине.

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