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Ответ за суда: США начали массированные удары по целям КСИР в Иране

20:47 01.09.2026 Вт
2 мин
Трамп рассказал, чем для Ирана обернется ответ на эту американскую атаку
aimg Валерий Ульяненко
Ответ за суда: США начали массированные удары по целям КСИР в Иране Фото: американская ракета Hellfire R9X (Getty Images)
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Американская армия наносит удары по Ирану во вторник, 1 сентября, в ответ на попытки атаковать суда в Ормузском проливе и военных США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США и сообщение президента Дональда Трампа.

"Сегодня в 12:00 по восточному времени (19:00 по Киеву, - ред.) американские силы начали наносить удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти удары стали ответом на недавние попытки КСИР атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе и американских военнослужащих, развернутых в регионе.

"Соединенные Штаты, прямо сейчас, наносят удары по иранским целям вблизи Ормузского пролива. Удары являются масштабными и мощными, и они являются ответом на неудачную попытку иранцев установить морские мины в проливе, который пока не имеет мин (они были полностью удалены или взорваны), а также на то, что иранцы выпустили восемь ракет, все из которых были успешно сбиты, по нашей военной базе в Иордании", - заявил Трамп.

Американский президент добавил, что, если "неудачное государство Иран" совершит ответ на эту атаку, по ним снова будет нанесен удар на "гораздо более жестком и высшем уровне".

Напомним, вчера CENTCOM заявило, что американские войска "приняли ограниченные и точные меры" против подразделений КСИР, которые устанавливали мины и создавали угрозу в Ормузском проливе.

Отметим, Катар ведет переговоры с Ираном по разблокированию Ормузского пролива. Тегеран согласился подготовить список условий для восстановления нормального судоходства.

Согласно данным Bloomberg, пролив, вероятно, до сих пор остается заминированным, несмотря на заявления Дональда Трампа о его полном разминировании.

Кроме того, цены на нефть подскочили более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном. Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель на фоне ситуации в Ормузском проливе.

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