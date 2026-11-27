Трамп заговорил о возможном участии Мелании в переговорах после гуманитарной миссии в Олешках
Президент США Дональд Трамп предположил, что его супруга Мелания Трамп может приобщиться к переговорам от имени США после успешной гуманитарной операции в Олешках.
Как сообщает РБК-Украина, про це Трамп заявил во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго на День благодарения.
Трамп отметил, что из оккупации смогли выйти более 800 человек, которым не удавалось сделать это раньше, поскольку там зона боевых действий.
"Она (Мелания Трамп, - ред.) добилась краткосрочного прекращения огня и вывела - думаю, более 800 человек", - сказал президент США.
Он предположил, что эти люди, вероятно, "уже бы погибли, если бы она этого не сделала".
" Итак, даже не знаю... Может, стоит привлечь ее к переговорам от имени страны? Ей удалось добиться неплохого перемирия. Многие люди смогли выйти - это хорошо " ,
Гуманитарная миссия в Олешках
Напомним, в октябре 2026 года в оккупированных Олешках Херсонской области ситуация достигла уровня гуманитарной катастрофы. До войны в городе проживало около 25 тысяч человек, однако на тот момент там оставалось лишь около шести тысяч жителей.
После длительных переговоров 27 октября с участием Мелании Трамп в районе Олешек удалось ввести режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.
Через несколько дней в город прибыл конвой из 25 автобусов в сопровождении медиков и бригад скорой помощи. Местным жителям доставили продукты и медикаменты, а желающих уехать начали эвакуировать. Всего удалось вывезти более 750 человек.
Эвакуация на подконтрольную Украине территорию проходила по сложному маршруту. Сначала людей доставили в российскую Анапу, оттуда самолетом перевезли в белорусский Гомель, а затем автобусами через пункт пропуска "Новая Гута" доставили в Украину.