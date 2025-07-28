Трамп затормозил ограничения на экспорт технологий в Китай: FT раскрыло истинную цель

Администрация Дональда Трампа фактически приостановила новые ограничения на экспорт технологий в Китай. Это для того, чтобы не усложнить торговые переговоры с Пекином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Это вызвало беспокойство среди экспертов по нацбезопасности, которые считают, что такой шаг подрывает позиции США в сфере искусственного интеллекта.
США отложили новые ограничения на экспорт чипов в Китай. Решение принято на фоне попыток администрации Трампа наладить торговый диалог с Пекином и обеспечить личную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином еще до конца года.
По словам источников издания, Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Минторговли США последние месяцы получало прямые указания избегать жестких решений в отношении Китая.
Трамп, по информации источников, старается не усложнять переговорный процесс и не провоцировать Пекин на ответные действия - в частности, ограничение экспорта редкоземельных материалов.
Один из эпизодов, который вызвал больше всего споров, позиция по чипу H20, разработанному Nvidia для китайского рынка.
В апреле команда Трампа пригрозила заблокировать его экспорт, но затем изменила курс после лоббирования со стороны гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.
Эксперты по нацбезопасности отметили, что чип H20 превосходит даже флагманский H100 в функции "вывода" данных, что имеет критическое значение для военных технологий, включая автономное оружие и системы наблюдения.
США сдерживают собственные экспортные ограничения, чтобы избежать дипломатического конфликта, однако это может привести к усилению технологической способности Китая в критических областях, в частности искусственного интеллекта.
Такое решение критикует и Стив Бэннон, и ряд бывших стратегов Трампа, считая его уступкой в пользу прибылей крупных корпораций - в ущерб безопасности США.
Ожидается, что в понедельник в Стокгольме состоится очередной - третий раунд торговых переговоров между США и КНР.
В Вашингтоне надеются, что смягчение экспортной политики приблизит запланированную встречу Трампа с Си Цзиньпином.
Между тем Минторговли пока не обнародовало окончательные ограничения по H20, хотя BIS продолжает рассматривать возможность добавления новых китайских компаний в "черный список".
Представители Трампа настаивают: решение по каждой транзакции с H20 будет рассматриваться индивидуально с учетом национальных интересов США.
Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что наложит пошлины на товары из всех стран мира.
Уже 9 апреля Дональд Трамп поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран, кроме Китая. Президент США заявил, что за 90 дней страны должны заключить с США торговые соглашения.
12 мая США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии.
Кроме того, торговый суд США заблокировал таможенные тарифы Трампа для других стран. Суд постановил, что он превысил полномочия, предоставленные президенту США законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.
Президент США Дональд Трамп усиливал давление на Китай, пытаясь перекрыть обходные пути экспорта через третьи страны.
В то же время, гендиректор Nvidia Дженсен Хуан призвал США ослабить ограничения на экспорт чипов в Китай.
Однако администрация Трампа продолжила усилия, чтобы не допустить попадания передовых технологий в руки Пекина.
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