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"Трамп "съел на завтрак": Орбан цинично высказался о новом торговом соглашении между США и ЕС

Понедельник 28 июля 2025 12:34
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"Трамп "съел на завтрак": Орбан цинично высказался о новом торговом соглашении между США и ЕС Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп якобы "съел на завтрак" президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заставив подписать торговое соглашение между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Это не сделка... Дональд Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак", - заявил Виктор Орбан.

Он также добавил, что якобы именно так произошло, и все подозревали, что это произойдет, поскольку президент США является тяжеловесом в переговорах, тогда как президент Еврокомиссии выступает в "легком весе".

Торговое соглашение между США и ЕС

Напомним, 27 июля президент США Дональд Трамп заявил о новой масштабной торговой сделке с Европейским Союзом. По его словам, ЕС согласился покупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов.

Впоследствии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности торгового соглашения, которое Европейский Союз заключил с Соединенными Штатами. Среди прочего, на ряд продукции будут введены нулевые тарифы. Она также отметила, что соглашение обеспечит конкурентоспособность европейского бизнеса, а США получат доступ на рынок с 450 млн потребителей.

Подробнее о ходе переговоров и предварительно согласованном документе - читайте в материале РБК-Украина.

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Виктор Орбан Евросоюз Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
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