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Трамп виступить з посланням до Конгресу

Новини » Політика    29.01.2019 - 05:22
Трамп виступить з посланням до Конгресу
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп виступить 5 лютого

Президент США Дональд Трамп виступить з посланням до Конгресу 5 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Так, спікер палати представників запропонувала президенту звернутися до Конгресу. Трамп прийняв запрошення.

"Для мене велика честь прийняти його (запрошення). У нас є велика історія, про яку слід розповісти і великі цілі, яких потрібно досягти", - написав Трамп в листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп підписав законопроект, який надає можливість фінансового забезпечення американським федеральним відомствам до 15 лютого 2019.

Завдяки цьому формально відновлена робота всіх американських міністерств, а держслужбовцям повинна бути виплачена зарплата, яку вони не отримали через часткову зупинку роботи уряду.

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