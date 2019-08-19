Трамп виступив проти продовження бізнесу з Huawei

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче, щоб Вашингтон вів бізнес з китайською Huawei, незважаючи на те, що адміністрація розглядає продовження пільгового періоду для компанії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп заявив журналістам 18 серпня, що не хоче вести бізнес з Huawei з міркувань національної безпеки.

"На даний момент більше схоже, що ми не будемо вести бізнес (з Huawei)... Я зовсім не хочу співпрацювати, тому що це загроза національній безпеці, і я правда вважаю, що ЗМІ висвітлюють це дещо інакше", - сказав він.

За словами Трампа, невеликі сегменти бізнесу Huawei можуть бути звільнені від більш широкої заборони, але це буде "дуже складно".

Виступаючи раніше 18 серпня, економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу сказав, що в якості жесту "доброї волі" на тлі більш широких торговельних переговорів з Китаєм міністерство торгівлі продовжить процес ліцензування Huawei на три місяці. "Ми даємо перерву нашим компаніям на три місяці", - сказав Кудлоу в ефірі телеканалу NBC.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року влада США висунули офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством.

Нагадаємо, в травні Мінторгівлі США внесло китайську Huawei в чорний список, оскільки діяльність компанії "суперечить інтересам національної безпеки США".