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Захоплення заручників у Франції: поліція затримала другого підозрюваного

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 12:58
Фото: поліція затримала другого підозрюваного (twitter.com-tvanouvelles)
Фото: поліція затримала другого підозрюваного (twitter.com-tvanouvelles)

"ІД" взяла на себе відповідальність за напади

У Франції затриманий неповнолітній друг того, хто влаштував теракт, за злочинну змову з терористом. Про це повідомляє радіо FranceInfo.

Як відомо, серія нападів сталася в департаменті Од на півдні Франції в п'ятницю, 23 березня. 26-річний виходець з Марокко Редуан Лакдім, який проживав у Каркасоне, напав на автомобіліста, поранивши його і убивши пасажира. Після цього він відібрав його транспорт і напав на групу беззбройних спецназівців, яка поверталася з пробіжки.

Потім він приїхав до супермаркету в сусідній комуні Треб і захопив там заручників. В результаті штурму зловмисник був убитий.

Додамо, загальне число жертв нападу склало чотири людини. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Нагадаємо, у Франції від отриманих поранень помер поліцейський, який під час теракту в місті Треб обміняв себе на заручників.

Також раніше сьогодні повідомлялося, що поліція затримала жінку за підозрою в зв'язках із злочинцем.

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Теги публікації: Франція, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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