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Трамп після виборів планує відпочити

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому знадобиться відпочинок після завершення передвиборної кампанії і виборів. Він розповів про свій напружений графік.

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Про це Трамп заявив на мітингу в штаті Пенсільванія.

"Сьогодні у нас заплановано три мітинги, завтра - п'ять. На найскромнішому з них очікується не менше 25 тисяч осіб. У понеділок у нас буде п'ять чи шість заходів. Я навіть не знаю, чим ми займаємося після цього. Я вважаю, що ми просто підемо додому і відпочинемо", - сказав він.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада. Станом на п'ятницю 30 жовтня достроково на виборах президента проголосували 85 мільйонів осіб. У загальнонаціональних масштабах явка на цих виборах вже склала більше 60 відсотків від загальної явки на виборах 2016 року.

Кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах 28 жовтня.

Крім того, 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.

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