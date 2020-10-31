ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У США достроково проголосували 60% від явки попередніх виборів президента

Вашингтон, Субота 31 жовтня 2020 02:34
У США достроково проголосували 60% від явки попередніх виборів президента
Фото: вибори в США (flickr.com/ingmar)
Автор: Инна Собора

У Сполучених Штатах Америки, станом на п'ятницю 30 жовтня на виборах президента проголосували 85 мільйонів людей. Вибори відбудуться 3 листопада.

Про це пише DW.

У США очікується висока явка на виборах, оскільки кількість учасників попереднього голосування вже побила рекорд у багатьох штатах.

У загальнонаціональних масштабах явка на цих виборах вже склала понад 60 відсотків від загальної явки на виборах 2016 року. Загалом на попередніх виборах проголосували близько 137 мільйонів людей.

Всього на виборах президента США у 2020 році мають право проголосувати приблизно 240 мільйонів американців.

Нагадаємо, кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах 28 жовтня.

Крім того, 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Вибори в США

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся