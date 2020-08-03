Трамп ввів надзвичайний стан у Південній Кароліні

Фото: шторм (usa.one)

Шторм просунеться на берег з моря увечері в понеділок

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у Південній Кароліні. Таке рішення він схвалив у звязку з тропічним штормом "Ісаіас".

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що тропічний шторм "Ісаіас" рухається на північ уздовж східного узбережжя США. Метеорологи попереджають про загрозу проливних дощів і сильних вітрів.

Так, за прогнозом, шторм просунеться на берег увечері в понеділок в районі кордону між Північною і Південною Кароліною.

Вказано, що Трамп оголосив НС до приходу у регіон шторму, аби виділити федеральні кошти на допомогу містам та на координацію зусиль з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Національний центр зі спостереження за ураганами інформує, що епіцентр "Ісаіаса" залишиться у морі. При цьому швидкість вітру усередині "Ісаіаса" досягала 110 кілометрів на годину в ніч на понеділок. Тож очікується, що він буде належати до категорії потужного тропічного шторму, коли вийде на берег.

Синоптики прогнозують, що Північна й Південна Кароліна та інші штати регіону можуть очікувати від 7 до 15 сантиметрів опадів, коли шторм буде просуватися на північ в найближчі кілька днів.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що поблизу берегів Багамських островів тропічний шторм "Ісаіас" переріс в ураган та рухається на північний захід зі швидкістю 8 м/c.

Як писало РБК-Україна, 30 липня влада Пуерто-Ріко ввела надзвичайний стан через наближення цього шторму.