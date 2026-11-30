Трамп считает "прогрессом" готовность Зеленского к перемирию по линии фронта
Президент США Дональд Трамп заявил, что готовность украинского лидера Владимира Зеленского пойти на перемирие по нынешней линии фронта - это "прогресс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию DWS.
Во время общения с прессой журналисты отметили, что по словам Зеленского, он готов согласиться на прекращение огня по нынешней линии соприкосновения. На вопрос Трампу, считает ли он это "прогрессом", он ответил:
"Да, думаю, что так", - сказал президент США.
Также у него вновь спросили, готов ли он пригласить Зеленского на саммит G20, чтобы обсудить этот вопрос. В ответ Трамп сказал: "Посмотрим, что произойдет".
Кроме того, американский лидер заявил, что "у европейцев есть проблемы с Россией, а у России - с ними".
Что предшествовало
Напомним, в воскресенье 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов приостановить огонь по нынешней линии фронта и перейти к мирным переговорам с Россией. Он подчеркнул, что это уже большой компромисс, а также выразил надежду, что Трамп продолжит искать способ помочь закончить войну.
Стоит добавить, что вчера спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа выдвинула России требования касательно переговоров по Украине. По его словам, союзники Киева готовы к контактам исключительно в трехсторонней формате, а не двухстороннем.