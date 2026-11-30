Президент США Дональд Трамп заявил, что готовность украинского лидера Владимира Зеленского пойти на перемирие по нынешней линии фронта - это "прогресс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию DWS .

Во время общения с прессой журналисты отметили, что по словам Зеленского, он готов согласиться на прекращение огня по нынешней линии соприкосновения. На вопрос Трампу, считает ли он это "прогрессом", он ответил:

"Да, думаю, что так", - сказал президент США.

Также у него вновь спросили, готов ли он пригласить Зеленского на саммит G20, чтобы обсудить этот вопрос. В ответ Трамп сказал: "Посмотрим, что произойдет".

Кроме того, американский лидер заявил, что "у европейцев есть проблемы с Россией, а у России - с ними".